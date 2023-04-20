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Комиссаров оценил назначение врио главы Красноярского края

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Назначение Михаила Котюкова главой Красноярского края – еще одна профессиональная победа президентской академии. Об этом заявил исполняющий обязанности ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Алексей Комиссаров, сообщается на сайте академии.

«Выпускники программы кадрового управленческого резерва востребованы как на госслужбе, так и в бизнесе, и в социальной сфере. Программы ВШГУ помогают управленцам работать еще эффективнее в интересах граждан России, а также выстраивать горизонтальные связи с коллегами для совместной реализации проектов», — заявил он.

Комиссаров подчеркнул, что Котюков хорошо знаком со спецификой Красноярского края, поэтому интеграция в рабочий процесс будет быстрой и продуктивной

Отмечается, что в настоящее время среди выпускников и слушателей программы кадрового управленческого резерва трое занимают должности министров правительства Российской Федерации, 49 являются главами регионов, а 37 – заместителями федеральных министров.

Ранее президент России Владимир Путин назначил Михаила Котюкова врио губернатора Красноярского края. Он является выпускником первого потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС.

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