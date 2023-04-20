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Mash: мошенники похитили у режиссера «Спокойной ночи, малыши!» Барышникова 1,7 млн рублей

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Depositphotos

Неизвестные похитили у режиссера «Спокойной ночи, малыши!» Кирилла Барышникова 1,7 млн руб. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, Барышникову позвонили мошенники, которые представились сотрудниками ОМВД Красносельского района Москвы и Центрального Банка России. Злоумышленники сообщили, что на имя режиссера якобы взят кредит. После этого с Барышникову заявили, что с ним свяжется «глава отдела департамента Центрального банка Евгений Волошин», а после перевели звонок на его «помощницу».

Аферисты убедили мужчину, что его накопления находятся под угрозой, а после заставили взять несколько кредитов и перевести все деньги на указанный ими счет. Спустя четыре дня мошенники перестали выходить на связь с Барышниковым, и он осознал, что отдал средства преступникам.

Сейчас в ситуации разбираются сотрудники полиции.

Ранее Набиуллина призвала банки к большей ответственности за действия финансовых мошенников.

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