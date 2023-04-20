«Почему именно над Киевом?»: эксперт указал на присутствие мистики в падении метеорита

Журналисты kp.ru в интервью с полковником запаса Главного штаба Воздушно-космических сил России, специалистом системы контроля космического пространства (СККП) Александром Волковым обсудили различные версии возникновения загадочной вспышки над Киевом, которую местные жители запечатлели поздним вечером 19 апреля, — начиная от работы систем противовоздушной обороны, заканчивая падением метеорита. При этом последний вариант эксперта всерьез насторожил.

«Меня вот что мучает — почему именно над Киевом? Вам это не показалось странным? <...> Мне знакомый священник, с которым я говорил на эту тему, знаете, что сказал? Он привел некоторые закономерности. Ведь тот человек в Киево-Печерской лавре, который участвовал в ее штурме и бросил на землю крест, умер прямо там же. Во дворе. А почерневшие кресты и купола в той же Лавре, — это не знамение? Вот и получается — это уже третий сигнал — Бог шельму метит. Шлет с неба последнее предупреждение», — рассказал Волков.

Он добавил, что к этому событию можно отнестись как к мистике, при этом под другими версиями оснований не больше.

Ранее Уфолог назвал причину вспышки в небе над Киевом.