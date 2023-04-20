В Москве онкобольной пенсионер чуть не задушил внука из-за бутылки вина и умер в полиции

В Москве пенсионер, страдавший онкологией, придушил пятилетнего внука и скончался после задержания. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел 19 апреля в квартире россиянина на юго-западе столицы. Дочь мужчины рассказала, что услышала крик своего ребенка из комнаты отца, и, войдя в помещение, увидела на шее сына следы от пальцев.

Испугавшись, что пенсионер может снова жестоко обойтись с внуком, россиянка вызвала полицию. В итоге правоохранители задержали 67-летнего москвича и доставили его в отдел полиции.

Во время допроса самочувствие мужчины резко ухудшилось, и он скончался. Позже дочь погибшего рассказала, что ему диагностировали четвертую стадию онкологического заболевания.

Вернувшись домой, семья попыталась выяснить, за что пенсионер схватил мальчика за горло. Оказалось, ребенок залез за кресло, где его дедушка прятал бутылку вина.

Ранее стало известно, что в США женщина-инвалид умерла во время задержания полицией за отказ покинуть больницу.