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Парламент Латвии ввел запрет на публичные мероприятия 9 мая

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Global Look Press

Парламент Латвии принял срочный закон о запрете проведения публичных мероприятий 9 мая, сообщает пресс-служба сейма.

Согласно закону, в этот день по всей стране запрещается проводить в «публичном пространстве» «празднования, митинги, шествия и пикеты».

Кроме того, в этот день запретили использовать пиротехнику.

В прошлом году власти Латвии также запретили публичные мероприятия 9 мая.

Мэр Риги Мартиньш Стакис назвал этот день «празднованием смерти» и заявил, что весь мир чтит память павших во Второй мировой 8 мая.

Прибалтийские страны, а также Молдавия запретили демонстрацию георгиевской ленточки. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что лента является «символом войны».

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