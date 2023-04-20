Парламент Латвии ввел запрет на публичные мероприятия 9 мая

Парламент Латвии принял срочный закон о запрете проведения публичных мероприятий 9 мая, сообщает пресс-служба сейма.

Согласно закону, в этот день по всей стране запрещается проводить в «публичном пространстве» «празднования, митинги, шествия и пикеты».

Кроме того, в этот день запретили использовать пиротехнику.

В прошлом году власти Латвии также запретили публичные мероприятия 9 мая.

Мэр Риги Мартиньш Стакис назвал этот день «празднованием смерти» и заявил, что весь мир чтит память павших во Второй мировой 8 мая.

Прибалтийские страны, а также Молдавия запретили демонстрацию георгиевской ленточки. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что лента является «символом войны».