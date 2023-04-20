Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Очевидец рассказал, что мужчина выбросил телевизор из окна на голову женщине в Дзержинске из-за ссоры с женой

Житель Дзержинска Дмитрий, ставший очевидцем того, как женщине на голову упал выброшенный из окна жилого дома телевизор, рассказал «Газете.Ru», что у пострадавшей была рассечена голова. Он добавил, что телевизор был выброшен, вероятнее всего, из-за ссоры, а мужчина, сделавший это, «был на нервах».

«После попадания телевизора было сильное рассечение на голове и гематома. Естественно, много крови было. В сознание пришла сразу после удара. Я «скорую» вызывал. Сейчас все неплохо, состояние стабильное. Питомца даже нашли, куда приютить. Основные новости, связанные со здоровьем пострадавшей, ожидаю ближе к пятнице. Что касается того, кто это сделал. Человек был на нервах. Видимо, результат ссоры. Он сначала вышел из подъезда, попсиховал и снова пропал, затем минут пять спустя вышел со стулом, чтобы женщина могла на что-то сесть, стал извиняться. Затем, видимо, его жена забрала телевизор», — рассказал он.

Ранее в сообществе «ДТП и ЧП Дзержинск» в соцсети «ВКонтакте» была опубликована видеозапись, на которой видно, как на проходящую рядом с жилым домом женщину падает телевизор, выброшенный из окна. Отмечается, что у пострадавшей сотрясение мозга.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях