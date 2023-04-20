Очевидец рассказал, что мужчина выбросил телевизор из окна на голову женщине в Дзержинске из-за ссоры с женой

Житель Дзержинска Дмитрий, ставший очевидцем того, как женщине на голову упал выброшенный из окна жилого дома телевизор, рассказал «Газете.Ru», что у пострадавшей была рассечена голова. Он добавил, что телевизор был выброшен, вероятнее всего, из-за ссоры, а мужчина, сделавший это, «был на нервах».

«После попадания телевизора было сильное рассечение на голове и гематома. Естественно, много крови было. В сознание пришла сразу после удара. Я «скорую» вызывал. Сейчас все неплохо, состояние стабильное. Питомца даже нашли, куда приютить. Основные новости, связанные со здоровьем пострадавшей, ожидаю ближе к пятнице. Что касается того, кто это сделал. Человек был на нервах. Видимо, результат ссоры. Он сначала вышел из подъезда, попсиховал и снова пропал, затем минут пять спустя вышел со стулом, чтобы женщина могла на что-то сесть, стал извиняться. Затем, видимо, его жена забрала телевизор», — рассказал он.

Ранее в сообществе «ДТП и ЧП Дзержинск» в соцсети «ВКонтакте» была опубликована видеозапись, на которой видно, как на проходящую рядом с жилым домом женщину падает телевизор, выброшенный из окна. Отмечается, что у пострадавшей сотрясение мозга.