Диетолог предостерегла от употребления клубники, содержащей антибиотики

Гастроэнтеролог-диетолог Нурия Дианова в беседе с «Ридусом» рассказала об опасности употребления клубники, напичканной антибиотиками. Ранее специалисты Россельхознадзора обнаружили 20-кратное превышение содержания тетрациклина в ягоде, которая выращивается в парниковых условиях.

«Если мы получаем антибиотики извне, то мы постепенно формируем резистентность к ним. Со временем, когда человеку будет необходимо проходить какую-то серьезную терапию, она может не дать ожидаемого результата», — объяснила врач.

Она добавила, что микродозы антибиотика, поступающие в кишечник, могут нарушать его микробиальный состав и постепенно угнетать флору. При этом, по словам специалиста, если купить клубнику пару раз в сезон, то серьезных последствий не будет. Кроме того, не стоит забывать, что за один присест можно съесть только 150–200 грамм ягод, заключила Дианова.

Ранее спортивный врач-диетолог и нутрициолог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Антон Брыкин назвал самые полезные весенние фрукты и ягоды.