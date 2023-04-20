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Воевавший на стороне Киева британец не может вернуться на Украину после российского плена

Berliner Kurier: ФРГ не пускает в ЕС воевавшего на стороне Киева британца Аслина

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Reuters/ITV

Германия ограничила воевавшему на стороне Киева британцу Эйдену Аслину въезд в Европейский Союз, а тем самым и на Украину. В настоящее время мужчина находится в Британии, куда вернулся после плена в Мариуполе, пишет издание Berliner Kurier.

В ноябре прошлого года Эйден Аслин, которого российские войска взяли в плен в Мариуполе весной и приговорили к смертной казни, вернулся в Британию. Он заявил, что не собирается задерживаться надолго, так как намерен вернуться на Украину и стать военным корреспондентом, чтобы освещать конфликт на YouTube.

«Но Аслин не может въехать в Европейский Союз, потому что власти Германии наложили на него запрет на въезд», — пишет издание.

В публикации говорится, что регулярные рейсы на Украину приостановлены, поэтому британец пытался попасть туда через Польшу по суше. Но на погранпункте в Польше его задержали и депортировали обратно в Британию. В качестве причины был указан наложенный Германией запрет на въезд в Евросоюз.

Позже он попытался въехать через Молдавию, которая еще не является членом ЕС, но там его депортировали из-за польского штампа.

Аслин утверждает, что ему неизвестны причины запрета на въезд в ЕС и он ждет разъяснений от немецких властей. Мужчина напоминает, что его постоянное место жительство находится в украинском Николаеве, где его ждет его девушка.

Ранее адвокат Аслина Павел Косован высказал сожаление из-за того, что его подзащитный захотел вернуться на Украину.

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