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Басманный суд Москвы вынесет приговор знаменитому «лимонадному отравителю»

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unsplash.com

Басманный суд Москвы вынесет приговор уроженцу Кабардино-Балкарии Мурату Сабанову, известному как «лимонадный отравитель», передает kp.ru со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры. Заседание назначено на понедельник, 24 апреля.

«Гособвинение просит для Мурата Сабанова 15,5 лет колонии строгого режима», — сообщила пресс-секретарь прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

Сабанов был задержан в 2019 году после серии отравлений в центре Москвы. Мужчина угощал прохожих лимонадом, отравленным психотропными веществами. Выпив газировку, люди теряли сознание, после чего у них пропадали личные вещи, документы, деньги и банковские карты. По заключению врачей пять человек получили тяжкий вред здоровью.

Первый приговор Сабанову вынесли в 2021 году. В обвинительном заключении 30 эпизодов разбоя, 10 краж с банковских карт, 4 мошенничества, 6 краж паспортов. Басманный суд приговорил молодого человека к 16 годам колонии строго режима. Однако спустя несколько месяцев обнаружились процессуальные нарушения и дело направили на пересмотр.

Ранее в Санкт-Петербурге 16-летняя девушка насмерть отравилась запрещенными веществами.

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