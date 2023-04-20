Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Депутат Госдумы Нилов: губернаторы не могут продлить майские выходные

close
100%
Depositphotos

Глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) заявил, что главы регионов не обладают полномочиями для продления выходных дней, однако увеличить количество выходных могут работодатели, передает РИА Новости.

Ранее вице-спикер Государственной думы от «Новых людей» Владислав Даванков решил направить от фракции обращения губернаторам с просьбой сделать 2–5 мая нерабочими днями, таким образом продлив выходные в 2023 году.

Нилов отметил, что его фракция не против того, чтобы россияне отдыхали больше. Он также напомнил, что Владимир Жириновский неоднократно говорил, что у нас северная страна и тяжелые климатические условия, поэтому надо больше давать гражданам отдыхать, чтобы укрепить здоровье и продлить жизнь.

«Но губернаторы не имеют права своим решением устанавливать эти дни у себя в регионах как нерабочие», — заявил Нилов.

При этом он напомнил, что календарный план по выходным на текущий год уже одобрен правительством, но работодатели по желанию, смогут добавить работникам выходные.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях