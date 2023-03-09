Украинские СМИ: в Днепропетровской области после взрывов на одном из объектов начался пожар

Власти Днепропетровской области Украины сообщают о ракетном обстреле. На месте попадания одной из ракет начался пожар.

В результате массированного ракетного обстрела инфраструктуры Днепропетровской области на одном из объектов начался сильный пожар, пишут украинские СМИ.

Воздушная тревога продолжает звучать по всей Украине.

Перебои с подачей электроэнергии начались в Киеве, а также в Харьковской и Одесской областях.

Власти Украины сообщают о повреждении объектов энергетической инфраструктуры.

Ранее власти Харькова и Одессы сообщали о попадании ракет в объекты энергетической инфраструктуры

10 октября Вооруженные силы России начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост.

24 февраля 2022 года Путин сообщил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.