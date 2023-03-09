Родственники выкинутой из автобуса бабушки не хотят наказания для водителя

Видеоролик с жестоким отношением к 69-летней Наталье Николаевой разлетелся по социальным сетям и другим ресурсам. Журналисты Mash поговорили с родственниками пострадавшей. Они сообщили, что у женщины недуг детства. Болезнь сказывается на ее психике — она рассказывает, что якобы ее родные лишили ее жилья и денег.

Родственники говорят, что женщина за собой не следит, одевается в лохмотья и просит милостыню на улице.

В ее квартире всегда царит бардак: она несет хлам с улицы домой и не убирает за своими домашними кошками.

Убираться к ней периодически ездят племянники, а заботится и покупает лекарства старшая сестра-опекун — 77-летняя Раиса Баран.

Ее вместе с сестрой вызывали в Следком после инцидента с автобусом. Раису баран попросили написать заявление — правоохранители заявили, что из-за общественного резонанса надо наказать водителя по всей строгости.

Но родственнице отказалась — заявила, что достаточно увольнения и порицания.