Mash: в Верхнем Ларсе после протестов образовались пробки со стороны Грузии

Как пишет Telegram-канал Mash, на контрольно-пропускном пункте (КПП) в Верхнем Ларсе после протестов в Тбилиси образовались пробки со стороны Грузии на въезд в Россию.

Telegram-канал публикует видео с места событий. Очевидцы сообщают, что уже продаются места в очереди поближе к границе.

7 марта парламент Грузии большинством голосов принял в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния», который предполагает создание реестра неправительственных организаций и СМИ, получающих зарубежное финансирование. Митинги в грузинской столице из-за законопроекта продолжаются с прошлой недели, а ранее депутаты парламентского большинства схлестнулись в драке с оппозицией.