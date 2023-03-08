В депобразования Киева заявили о притеснениях со стороны силовиков

В департаменте образования и науки Киева заявили о систематических притеснениях со стороны правоохранителей. Об этом говорится в сообщении на сайте департамента.

Согласно информации департамента образования, за три года правоохранители провели десятки обысков в образовательных структурах украинской столицы. Они искали следы деятельности каких-либо запрещенных групп. Выдвигались в том числе и публичные обвинения, но дело ни разу не было доведено до суда. Также не было принесено никаких официальных извинений.

«Образовательное сообщество столицы ... возмущено безосновательными позорными притеснениями со стороны правоохранителей, которые основываются на сомнительных экспертизах и недостоверных фактах», — говорится в сообщении департамента.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал несколько указов о кадровых изменениях в Службе безопасности Украины (СБУ), в том числе уволил Александра Якушева с должности замглавы ведомства.