Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Польше начался суд над россиянином и белорусом по обвинению в «шпионаже»

close
100%
Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В польском Белостоке начался процесс над обвиняемыми в «шпионаже» россиянином и белорусом, сообщает агентство Podlaskie24.

Польские журналисты отмечают, то слушания ведутся за закрытыми дверями. Следствие ведет отдел по военным делам окружной прокуратуры Варшавы. Обвинение было выдвинуто польской Службой контрразведки.

По версии прокуратуры, задержанные занимались шпионажем в пользу России с 2017 по апрель 2022 года. Им грозит до 10 лет заключения. Обвиняемые якобы собирали информацию о польских воинских частях, их дислокации, оснащении и личном составе, а также о частях НАТО на северо-востоке Польши.

Гражданин Белоруссии до ареста работал в организации, занимавшейся парашютным спортом. Россиянин работал в туристическом бизнесе.

Ранее сообщалось, что албанский суд отложил заседание об экстрадиции обвиняемого в шпионаже российского туристического блогера «Ланы Сатор».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть