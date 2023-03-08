В Польше начался суд над россиянином и белорусом по обвинению в «шпионаже»

В польском Белостоке начался процесс над обвиняемыми в «шпионаже» россиянином и белорусом, сообщает агентство Podlaskie24.

Польские журналисты отмечают, то слушания ведутся за закрытыми дверями. Следствие ведет отдел по военным делам окружной прокуратуры Варшавы. Обвинение было выдвинуто польской Службой контрразведки.

По версии прокуратуры, задержанные занимались шпионажем в пользу России с 2017 по апрель 2022 года. Им грозит до 10 лет заключения. Обвиняемые якобы собирали информацию о польских воинских частях, их дислокации, оснащении и личном составе, а также о частях НАТО на северо-востоке Польши.

Гражданин Белоруссии до ареста работал в организации, занимавшейся парашютным спортом. Россиянин работал в туристическом бизнесе.

Ранее сообщалось, что албанский суд отложил заседание об экстрадиции обвиняемого в шпионаже российского туристического блогера «Ланы Сатор».