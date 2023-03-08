Спасенный в России экипаж утонувшего китайского сухогруза готовится к отправке на родину

Спасенный с затонувшего судна экипаж китайского сухогруза Yong Xing 56 будет направлен на родину после 10 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу в компании «Русал».

Торговый сухогруз был поврежден в носовой части в Татарском проливе. На борту корабля находилось 29 тысяч тонн глинозема компании «Русал». Сигнал бедствия получил буксир «Отто Шмидт» морской спасательной службы, члены экипажа были эвакуированы со льдины.

Сейчас 21 член экипажа Yong Xing 56 находится в Южно-Сахалинске и ожидает трансфер в порт Владивосток 10 мата. Оттуда граждане КНР автобусом отправятся на родину.

Ранее сообщалось, что 23 февраля китайское судно получило пробоину во льдах на пути в рабочий поселок Ванино Хабаровского края. Несмотря на попытки заделать пробоину, устранить течи в носовых цистернах и форпике и удержать судно на плаву, 1 марта оно затонуло на глубине 253 метра, уже после того, как экипаж был спасен.