Трансгендерная москвичка обвинила экс-возлюбленного в жестоком избиении накануне 8 Марта

В Москве девушка-трансгендер обвинила своего бывшего возлюбленного в жестоком избиении накануне 8 Марта, сообщается в Telegram-канале Осторожно, Москва.

Блогер и стилист Лола, являющаяся трансгендером, утверждает, что накануне праздника поссорилась со своим бывшим молодым человеком Александром Дончуком. По ее словам, после этого он набросился на нее, начал избивать и душить. Во время избиения девушка два раза теряла сознание.

Потерпевшей понадобилась медицинская помощь. В больнице у нее диагностировали перелом носа, разрыв верхней и нижней губы и сотрясение головного мозга.

Блогер обратилась в полицию. Ее бывший молодой человек утверждает, что нанес травмы защищаясь, так как бывшая возлюбленная сама на него напала и у него не было другого выбора. Кроме этого, он назвал ее «переодетым мужиком».

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее в Йошкар-Оле женщина обвинила мужа-полицейского в многолетних избиениях.