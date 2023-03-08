Папа Римский Франциск похвалил женщин за стремление построить более гуманное общество

Папа Римский Франциск в Международный женский день похвалил представительниц прекрасного пола за стремление построить более гуманное общество, передает Vatican News.

Понтифик отметил, что в этот день думает обо всех женщинах.

«Благодарю их за приверженность делу построения более гуманного общества благодаря способности воспринимать реальность творческим взглядом и мягким сердцем. Это привилегия одних только женщин», — сказал Римский епископ перед завершением традиционной всеобщей аудиенции в Ватикане.

В завершение свое речи папа призвал всех присутствовавших на площади Святого Петра поаплодировать женщинам.

Ранее сообщалось, что российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин с борта Международной космической станции поздравили женщин с 8 Марта.

Также президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем.