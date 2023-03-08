Фитнес-тренер назвал лучшие упражнения для пробуждения организма

Фитнес-тренер Екатерина Виноградова рассказала о лучших упражнениях для пробуждения организма утром. Об этом сообщает «Правда».

По словам тренера, зарядку, которая состоит из 5-10 упражнений, необходимо делать через 15 минут после пробуждения. Виноградова отметила, что все упражнения нужно выполнять в комфортной обстановке и в спокойном темпе. Специалист сообщила, что в начале зарядки нужно пройтись по квартире, затем можно делать наклоны и повороты головы, круговые движения плечами и наклоны туловища вперед.

Только после этого можно приступать к комплексу упражнений на мышцы рук и плеч, затем к комплексу упражнений на мышцы ног: приседания и отведения бедра в сторону. Далее необходимо размять спину, в последнюю очередь нужно выполнять упражнение на пресс.

Ранее фитнес-менеджер сети фитнес-клубов Pride Fitness Эдуард Шакула рассказал, как избежать появления судорог после тренировок. По его словам, чтобы не сталкиваться с мышечными спазмами, стоит начинать тренировку с разминки, дозировать нагрузки и следить за уровнем кальция и магния в организме.