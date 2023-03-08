В Геленджике мужчина танцует обнаженным в подъезде, так как его не добавили в домовой чат

В Геленджике мужчина ходит в подъезде без штанов, так как соседи не обращают на него внимания и не добавляют его в домовой чат в мессенджере, сообщается в Telegram-канале Mash.

Мужчина средних лет проживает в одной из квартир многоэтажного дома, расположенного на улице Блока. По его словам, соседи не общаются с ним, не дают ему ключ от домофона и не добавляют в домовой чат. Кроме этого, кто-то украл общий раздаточный насос. По этим причинам мужчина решил снимать штаны под соседскими камерами и танцевать обнаженным, а также резать провода домофона и трогать разными частями тела чужие машины.

Соседи вызывают полицию, однако нарушитель знает закон и не переходит грань, поэтому его можно привлечь только к административной ответственности. Иногда его на несколько суток забирают в полицию, но вскоре отпускают, после чего он продолжает мстить соседям.

По словам мужчины, у него возник конфликт с одним из жильцов, так как именно его он подозревает в краже насоса. Нарушитель считает, что сосед незаконно установил камеры около своей двери, поэтому он и провоцирует его, раздеваясь и ударяя машину, однако местный житель на контакт не идет, а сразу вызывает полицию.

Ранее стучавший в окно россиянин убил соседа, который якобы травил его химикатами через потолок.