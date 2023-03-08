В Грузии свыше тысячи человек вышли на акцию протеста против законопроекта об иноагентах

В Тбилиси более 1 тыс. человек приняли участие в акции против законопроекта об иностранных агентах. Об этом сообщает ТАСС.

После столкновения с полицией к утру митинг завершился, а автомобильное движение на центральном проспекте Руставели было восстановлено.

Кроме того, после ухода митингующих этот район стали покидать бойцы спецназа и увозить оттуда водометы.

Вечером 7 марта парламент Грузии в первом чтении принял закон об иноагентах «О прозрачности иностранного влияния», что стало причиной выхода на улицы тысяч протестующих.

Также сообщалось, что протестующие в Тбилиси бросали коктейли Молотова в полицейских и прорвали заграждения у входа в парламент.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала митингующих и пообещала наложить вето на закон об иноагентах.