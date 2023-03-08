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На борту рейса Ташкент – Москва произошла драка между пассажирами

Пассажиров рейса Ташкент – Москва не выпускали из самолета четыре часа, в итоге между ними произошла драка.

Как сообщают Telegram-каналы, раздражение людей начало нарастать после того, как их лайнер приземлился после многочисленных кругов во Внуково, а не в Домодедово, куда осуществлялся рейс.

В итоге 210 пассажиров просидели на борту больше четырех часов, люди разозлились. Разнимать людей пришлось бортпроводникам.

Газете «Известия» пассажирка рейса рассказала, что бортпроводники называли разные причины сложившейся ситуации. Она также отметила, что качество сервиса со стороны персонала самолета резко ухудшилось после сообщения о посадке в другом аэропорту.

«Если на протяжении стандартного рейса они были доброжелательны, то сейчас они уже хамили, кричали и не хотели отвечать на вопросы», — рассказала очевидец инцидента.

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