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В результате столкновения двух самолетов в небе Флориды погибли два человека

Два человека умерли в результате столкновения двух легкомоторных самолетов над американским штатом Флорида. Об этом информирует телеканал ABC News со ссылкой на заявление представителей правоохранительных органов.

«Возможно, есть и другие погибшие», — указал начальник штаба шерифа округа Стив Лестер.

По данным полиции, авария случилась над местным озером Хартридж, один самолет в настоящее время находится у поверхности воды, а другой покоится на глубине 6,5 метров на дне озера.

В штабе шерифа сейчас устанавливают причины трагического инцидента.

Ранее в Израиле легкомоторный самолет упал на автомобильное шоссе через несколько минут после взлета. После столкновения с землей самолет полностью сгорел. В аварии погибли пилот и его пассажирка. По данным газеты, мужчина, управлявший воздушным судном, имел стаж более 10 лет. Предварительно, причиной катастрофы стала ошибка пилота.

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