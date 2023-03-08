Облачная погода и до +1°C ожидаются в Москве 8 марта

Облачная погода, небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега и до +1°C прогнозируются в столице 8 марта. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в городе ожидается -1°C...+1°C, а в ночь на 9 марта — до -3°C.

На дорогах гололедица.

Ветер южный со скоростью 5–10 м/c, местами порывы до 15 м/c.

Атмосферное давление составит 734 мм ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков заявлял, что жители и гости Москвы на этой неделе почувствуют «дыхание весны», а во второй половине дня в Международный женский день ожидается самая сложная и неприятная погода.

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что погода 8 Марта в Москве будет переменчивой и необычной, как характер женщины.