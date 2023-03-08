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Убийца россиянина четверть века скрывался под личностью умершего человека

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

В МВД нашли убийцу, который совершил жесткое преступление 27 лет назад и скрывался все это время, пишет MVD media.

Убийство молодого мужчины произошло в Макаровском районе Сахалинской области. Местный житель и его 18-летний сын приехали на речной стан за своим «КамАЗом», но получили отказ. Завязался конфликт.
Продавцы-бандиты достали ружье, зарядили его и начали избивать мужчину. Владелец грузовика скрылся в здании, когда за ним побежал сын, в парня выстрелили. Он скончался на месте.

Чтобы не оставлять свидетеля, преступники связали отца и избили, думая, что до смерти. Чтобы скрыть улики, тела погрузили в багажник и отвезли в район бухты «Старшинская». Когда мешок с мужчиной выкинули на песок и пошли за его сыном, пленник высвободился и сбежал. Преступники уехали из Сахалинской области порознь.

Убийцу молодого человека задержали и осудили в 1998 году на 11 лет. Сообщнику удалось скрыться.

Недавно его отпечатки пальцев совпали с данными в Новосибирске. Сахалинские оперативники выехали на место и задержали подозреваемого.

Как оказалось, преступник в 1997 году купил паспорт похожего на себя человека. Специально совершил преступление в сфере бандитизма и был осужден под чужим именем. В 2001 году ему вручили справку об освобождении.
По ней 61-летний преступник сделал паспорт и жил под чужой личностью до 2023 года. Платил по налогам несколько лет, пользовался только наличными.

Сейчас подозреваемый арестован. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство.

Ранее сообщалось, что с 2006 по 2012 год житель Оренбургской области Валерий Андреев изнасиловал и убил восемь девочек и женщин в городе Орске и его окрестностях. Убийца оказался примерным семьянином, отцом двоих детей и дальнобойщиком, который за 30 лет работы всего трижды нарушил правила ПДД. Когда следователи вышли на след маньяка, то были вынуждены отпустить его из-за отсутствия доказательств. Андреев скрылся, его поиски продолжаются уже десять лет.

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