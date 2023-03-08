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The Guardian: власти Антигуа и Барбуды продадут яхту российского миллиардера

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Depositphotos

Власти Антигуа и Барбуды продадут яхту, владельцем которой США назвали российского миллиардера Андрея Гурьева. Об этом сообщает газета The Guardian.

Речь идет о яхте Alfa Nero стоимостью $81 млн (6,1 млрд рублей), которая с февраля 2022 года находится в Антигуа.

Ожидается, что судно выставят на аукцион, если хозяин не объявится в течение 10 дней.

Американские власти считают, что яхтой владеет миллиардер Андрей Гурьев, попавший под санкции Запада из-за спецоперации России на Украине.

При этом Гурьев отрицает упомянутые заявления американской стороны.

Ранее сообщалось, что в Италии арестовали имущество архитектора Ланфранко Чирилло, имеющего гражданство России.

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