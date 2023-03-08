Эндокринолог назвала витамины и минералы, необходимые для здоровья кожи и волос

Наличие кондиционеров и сильного отопления зимой в помещениях приводит к потере влаги из кожи и волос, что сказывается на их внешнем виде. О том, какие витамины и минералы необходимы для их восстановления, «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог, эксперт компании SOLGAR Инна Братова.

По словам эксперта, для поддержания здоровья и улучшения состояния кожи, волос и ногтей можно необходимы коллаген, пептиды, антиоксиданты, минералы и жирные кислоты. Так, коллаген — один из самых важных компонентов, нехватка которого приводит к признакам старения.

«Его дополнительный прием эксперт рекомендовало совмещать с гиалуроновой кислотой и витамином С. Уже через 1 месяц сбалансированного приема можно заметить положительные изменения – кожа становится более увлажненной и упругой», — заметила врач.

Из результатов независимого исследования здоровья кожи известно, что 70% людей ощущают сухость и повышенную чувствительность кожи к низким температурам. Одной из причин низкого уровня ее увлажненности является дефицит омега-3, подчеркнула врач.

«Жирные кислоты омега-3 оказывают комплексное воздействие в том числе на кожу и волосы. Кожа становится более гладкой, напитанной, улучшается цвет лица. Так во многих странах омега-3 считается продуктом от старения», — прокомментировала Братова.

На здоровье кожи также влияет состояние желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и здоровая микрофлора. Если ЖКТ функционирует некорректно – это сразу отображается на внешнем виде кожи.

«Одними из незаменимых помощников для возвращения коже чистоты и сияния являются пробиотики, которые восстанавливают микрофлору кишечника, возвращают коже здоровый вид», — заметила она.

При этом, по словам врача, даже если у вас нет выраженных дефицитов витаминов или видимых проблем со здоровьем, состоянием кожи и волос – ускоренный ритм жизни в городе, регулярные стрессы, низкая нутриентная ценность пищи и плохая экология обязывают поддерживать организм необходимыми нутриентами изнутри.

«К выбору БАД и витаминов нужно подходить осознанно, обязательно внимательно читать этикетку, отдавать предпочтения проверенным производителям и приобретать нутриенты в аптеках, где обеспечивается высокий входной контроль. Также важно помнить, что любой прием нутриентов необходимо согласовать со своим лечащим врачом», — заключила медик.

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