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Житель Пензы убил разделочной доской мешавшего ему спать гостя

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Пресс-служба ФСБ России

В Пензе осудят 28-летнего местного жителя, который жестоко расправился с мешавшим ему спать гостем. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по региону.

Инцидент произошел зимой прошлого года в доме обвиняемого. Следствие установило, что в ночь на 19 декабря россиянин, будучи в гостях, шумел и не давал хозяину жилища спать.

Когда мужчина в очередной раз пошел на кухню, обвиняемый проснулся и до смерти избил его разделочной доской. На следующее утро фигурант выбросил тело погибшего в подъезд и покинул дом.

Ранее стало известно, что житель Юрьев-Польского района Владимирской области застрелил семейную пару, после чего свел счеты с жизнью.

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