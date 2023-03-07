«Катюши» передадут от бойцов Донбасса поздравления к 8 марта их женам и матерям

Девушки из движения дочерей офицеров «Катюша» передадут поздравления и цветы к 8-му марта матерям, женам и возлюбленным бойцов на дальнем пограничье. Об этом сообщает пресс-служба движения.

«Катюши» собрали у бойцов видеооткрытки, которые полетели в Москву, Ленинградскую область, Уфу, Нижний Тагил. Теплые слова и любимые цветы участницы движения доставили родным и близким наших воинов прямо домой», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в видео военнослужащие поделились своими эмоциями и переживаниями.

«Наши девушки не только записали поздравления бойцов, но и расспросили их о том, какие цветы предпочитают их любимые женщины. Каждое поздравление и каждый букет мы доставили лично в руки тем, кто каждый день ждет весточки от своих мужчин. Верим, что такой живой привет от любимого сделает праздник светлее», — рассказала участница Движения дочерей офицеров «Катюша» Ольга Каледина.

Ранее сообщалось, что десятки девушек из движения дочерей офицеров «Катюша» сдали кровь для раненых участников СВО. Также девушки записали видеоролик, в котором прочитали «Письмо девушки-донора», написанное поэтессой Еленой Ширман в 1941 году.