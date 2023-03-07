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Губернаторы российских регионов поздравили женщин с наступающим праздником

Губернаторы Ивановской, Кировской и Белгородской областей в преддверии Международного женского дня поздравили девушек с наступающим праздником.

Так, например, Александр Соколов пообщался с участниками регионального штаба комитета семей воинов Отечества, матерями и женами военнослужащих. Отмечается, что женщины поблагодарили главу региона за внимательное отношение к их семьям, а также озвучили личные пожелания и предложения.

В свою очередь, Вячеслав Гладков поздравил с наступающим праздником девушек из белгородской территориальной обороны. Как сообщают в пресс-службе правительства Белгородской области, он пообщался с Анастасией и Региной, которые отвечают за медицину. Одна из них работает врачом в городской больнице №2 города Белгорода, вторая – на заводе.

«Передал им большое спасибо от всех белгородцев за их выбор. Их деятельность – большой пример для всех», – написал губернатор на своих страницах в социальных сетях.

В преддверии женского дня артисты Ивановского музыкального театра подготовили специальный концерт для семей, матерей и жен военнослужащих, росгвардейцев, мобилизованных, добровольцев - всех участников специальной военной операции. К семьям ребят обратился губернатор Станислав Воскресенский.

«Этот концерт – самое малое, что мы можем для вас сделать. Я просто хочу, чтобы вы знали, что я своим долгом считаю помощь и заботу о семьях тех ребят, которые служат в зоне специальной военной операции. Так и должна сегодня работать власть. Со многими из вас мы уже на связи. Вчера начал работу комитет семей воинов Отечества. Вместе будем решать сложные вопросы. Уверен, вместе мы все преодолеем», — сказал он.

Глава региона подчеркнул, что безусловная задача состоит в том, чтобы помогать семьям всех военнослужащих – мобилизованных, контрактников, добровольцев. Созданный комитет семей воинов Отечества – это, по словам губернатора, объединение всех неравнодушных людей, которые хотят помогать семьям ребят.

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