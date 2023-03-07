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Роскомнадзор обратил внимание на книги главарей Третьего рейха

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В Роскомнадзоре обратили внимание на книги главарей Третьего рейха, передает Daily Storm. Издание напоминает, что произведение Адольфа Гитлера «Майн Кампф» к продаже на территории России запрещено, однако выяснилось, что мемуары главных военачальников и пропагандистов Германии времен Великой Отечественной войны представлены в книжных магазинах и маркетплейсах РФ. В надзорном ведомстве пояснили журналистам, что не обвиняют конкретные издательства, призывая при этом проверять книги на наличие запрещенной информации.

«Производство и продажа книг, содержащих признаки нарушения законодательства, недопустимы. Магазины, занимающиеся реализацией книг, в том числе в цифровом виде, обязаны ограничивать продажу материалов с такой пропагандой или демонстрацией. Издательства должны проверять литературу на наличие запрещенной информации», — подчеркнули в РКН.

В ведомстве напомнили, что пропаганда нацизма и его символики за исключением случаев, при которых формируется негативное отношение к этой идеологии, запрещена.

При этом в фонде «Историческая память» заявили изданию, что свидетельства преступлений Третьего рейха должны находиться в открытом доступе и не скрываться от российской общественности.

Ранее Роскомнадзор запретил ряду компаний пользоваться зарубежными мессенджерами для оказания услуг.

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