Появилось видео задержания подозреваемого в диверсии с российским самолетом А-50

Агентство теленовостей (АТН) Белтелерадиокомпании опубликовало в своем Telegram-канале видео задержания подозреваемого в совершении диверсии против российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 на аэродроме «Мачулищи» в Белоруссии.

«Белорусские спецслужбы отработали филигранно», — говорится в сообщении ATN News.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о задержании агента украинских спецслужб и его пособников, причастных к этой диверсии. По словам белорусского лидера, подготовленным агентом оказался гражданин Украины.

СМИ писали, что беспилотники, якобы запущенные с территории Черниговской и Киевской областей Украины, совершили атаку на военный аэродром «Мачулищи» под Минском.

Позднее в эфире белорусского телевидения самолет А-50 был показан в исправном состоянии во время движения по взлетной полосе и в полете.