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Mash: в Москве семилетняя девочка отравилась в школе марихуаной и попала в реанимацию

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

В Москве семилетняя девочка попала в реанимацию с отравлением марихуаной. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, после занятий ученица первого класса 1239-й школы пошла на гимнастику. Во время выполнения упражнений девочка пожаловалась бабушке на плохое самочувствие.

Сначала у школьницы началась рвота, а после она потеряла сознание. Прибывшие на место медики госпитализировали ребенка в Морозовскую больницу. Там медики установили, что девочка отравилась наркотиком.

Сейчас ребенок переведен в Филатовскую больницу. Врачи ждут второго результата анализов. Если отравление марихуаной подтвердится, то в происшествии будут разбираться сотрудники правоохранительных органов.

Директор школы Наталья Симонова проинформировала о том, что инцидент произошел 3 марта не на территории школы, а после тренировки в спортшколе, не являющейся учреждением департамента образования. В связи с произошедшим руководство школы провело беседы со своими сотрудниками.

«Ничего необычного в поведении девочки в школе замечено не было. Посторонних лиц на территории школы и контактов с ученицей не было», — рассказала Симонова.

Она добавила, что девочке была своевременно оказана медицинская помощь, в настоящее время она хорошо себя чувствует и ходит на занятия. В связи с инцидентом школа находится в контакте с родителями пострадавшей и правоохранительными органами.

Ранее стало известно, что в Московской области мать случайно отравила дочь, перепутав глицин и галоперидол.

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