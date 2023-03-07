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Сбер и ВШЭ открыли весеннюю экономическую школу

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Пресс-служба Сбера

В СберУниверситете в рамках всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» состоялось открытие весенней экономической школы Сбера и Высшей школы экономики, сообщает пресс-служба банка.

Ключевой темой школы станет e-commerce: продажи на маркетплейсах, сайтах и в социальных сетях. За три дня участники успеют создать свой e-com-проект и защитить его перед топ-менеджерами Сбера.

Программа школы включает в себя лекции и мастер-классы от ключевых сотрудников Сбера и ведущих e-com-площадок, преподавателей НИУ ВШЭ.

В этом году на весеннюю школу приехало 146 студентов из 32 регионов России.

Перед студентами выступил старший вице-президент, руководитель блока «Транзакционный банкинг B2C» Сбербанка Дмитрий Малых. Он рассказал о карьерных возможностях, вызовах и треках, которые предлагает Сбер молодому поколению, а также о проектах Сбера, специально разработанных для студентов и талантливой молодежи.

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