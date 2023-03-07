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Власти Ирана: жертвами отравлений в школах стали свыше 5 тыс. человек, большинство — девочки

Власти Ирана сообщили, что жертвами отравлений в школах стали более 5000 детей в 25 провинциях. Об этом сообщает иранское новостное агентство ISNA.

Член парламентского комитета Ирана по расследованию причин отравления Мохаммад-Хасан Асафари заявил, что среди пострадавших были школьники обоих полов, однако девочки становились жертвами отравления гораздо чаще.

Школьники обоих полов стали жаловаться на недомогание и запах газа в школах с ноября 2022 года. Первый подобный случай произошел в городе Кума. Некоторым школьникам потребовалось лечение в больнице, однако летальных исходов не было. Ежедневно сообщается о сотнях новых пострадавших. Родители учеников устраивают акции протеста, требуя расследования инцидентов.

Журналисты британской Daily Mail обвиняют в отравлениях религиозных экстремистов, стремящихся помешать получению образования женщинами.

Ранее сообщалось, что власти Ирана выразили готовность помочь афганским женщинам получить образование после полного запрета на получение женщинами начального, среднего и высшего образования режимом талибов (организация запрещена в России).

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