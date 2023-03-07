Прокуратура обвинила экс-главу «Нафтогаза» Коболева в уклонении от уплаты 229 млн гривен по делу 2017 года

Экс-глава «Нафтогаза» Андрей Коболев до сих пор не внес залог в размере 229 млн гривен (более $6,1 млн) по уголовному делу о незаконном получении премии в $10 млн в 2017 году, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на Специальную антикоррупционную прокуратуру.

По информации издания, срок внесения залога истек 6 марта. Кроме того, в ведомстве указали, что, вопреки распространенной в СМИ информации, суд не арестовывал счета подозреваемого суд в рамках этого уголовного производства.

Издание сообщает, что ранее друзья и родные Коболева объявили несколько сборов средств на залог, но, по данным на 6 марта, пока из 10 млн удалось собрать только 154 тысячи гривен (около $4,1 тыс.).

В январе стало известно, что Коболеву предъявили обвинения в растрате: в 2018 году он неоправданно выписал себе премию в $10 млн, оформленную как награду за положительное для украинской стороны решение в тяжбе с «Газпромом». Коболева уволили с должности председателя правления «Нафтогаза» Украины в 2021 году.