Сбер выпустил сделанный совместно с нейросетью ролик в преддверии 8 марта

Сбер в преддверии 8 марта впервые в России создал рекламный видеоролик совместно с генеративной нейросетью, сообщает пресс-служба банка.

Идея ролика состоит в том, что женщины прекрасны как легендарные произведения искусства, а новые технологии помогают это показать.

По сюжету ролика современные женщины превращаются в образы со знаменитых женских портретов русских живописцев.

Для создания ролика в нейросеть загрузили множество работ живописцев, фотографов и дизайнеров. После этого искусственный интеллект сгенерировал уникальную визуализацию на основе предоставляемых картинок и тегов. Затем съемочный материал разбивался на отдельные кадры и загружался в нейросеть. После этого формировался текстовый запрос. Сетка трансформировала полученное изображение в цифровой шум и перерисовывала его исходя из запроса.

В Сбере отметили, что команда создателей ролика на 90% состояла из представительниц прекрасного пола. Видеоролик доступен на различных телеканалах, в соцсетях, а также на сайте банка.