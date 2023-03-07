Развеян миф о невозможности забеременеть во время менструации

Акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Илона Агрба развеяла миф о невозможности забеременеть во время менструации. В беседе с «Лентой.ру» Агрба сообщила, что небольшой риск забеременеть все-таки есть.

Агрба отметила, что во время менструации секс действительно считается самым безопасным, но риск или шанс на зачатие все же есть.

Гинеколог отметила, что самые высокие шансы забеременеть существуют у партнеров во время овуляции и за несколько дней до или после нее в связи с тем, что яйцеклетка сохраняет способность к оплодотворению в течение суток после овуляции, а сперматозоиды сохраняют жизнеспособность до пяти дней после полового акта.

По словам врача, при 28-дневном цикле овуляция обычно происходит на четырнадцатый день — эти и ближайшие сутки — оптимальный период для зачатия. Гинеколог отметила, что если женщина имеет короткий цикл, то шанс забеременеть во время месячных повышается. Например, при 24-дневном цикле овуляция короче — она может произойти на девятый или десятый день. Поэтому секс в последние дни менструации будет уже небезопасным.

Кроме того, Агрба посоветовала женщинам с нерегулярным циклом, которые не планируют заводить детей, предохраняться, поскольку в такой ситуации предугадать точные дни овуляции достаточно сложно. Также, подчеркнула врач, в группу риска зачатия во время менструации попадают женщины с регулярным циклом при резком наборе или сильной потере веса, гормональных изменениях, стрессе и в других ситуация, когда цикл может сбиться.

Ранее руководитель экспертного центра женского здоровья Института репродуктивной медицины REMEDI Мария Селихова объясняла, почему можно забеременеть во время менструации.