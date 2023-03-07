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TRT Haber: турецкие метеорологи предупредили об опасности схода лавин

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Global Look Press

Турецкие метеорологи предупредили о риске схода лавин во внутренних районах Восточного Причерноморья и высокогорных районах Восточной Анатолии. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.

По данным телеканала, из-за лавинной опасности местных жителей просят быть осторожными.

Уточняется, что в некоторых районах Турции образовался высокий снежный покров из-за обильных осадков.

«В северо-северо-восточной и восточной частях Турции есть горные районы с топографическими и метеорологическими условиями, подходящими для схода лавин», — говорится в сообщении.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщал о 46 104 погибших в результате землетрясений.

6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошли землетрясения магнитудами 7,7 и 7,6. Землетрясения стали причиной масштабных разрушений.

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