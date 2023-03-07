Адвокат заявил, что обвинение блогерам Чекалиным пока не предъявлено

Адвокат блогеров-миллионников Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее мужа Артема, против которых возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов на 300 миллионов рублей, Михаил Мушаилов рассказал «Газете.Ru», что обвинение супругам еще не предъявлено. По его словам, Чекалиным «никакого наказания не грозит».

«Обвинение не предъявлено. Расследуется уголовное дело в отношении неопределенного круга лиц. Уголовное дело может быть возбужденного в отношении человека, а может быть возбуждено просто ввиду совершения неустановленными лицами преступления. В нашем случае имеет место быть вторая ситуация. Никакого наказания не грозит Чекалиным», — сказал он.

Между тем, согласно релизу столичного Следственного комитета, дело о неуплате налогов возбуждено именно в отношении Валерии и Артема Чекалиных. В ночь на 7 марта дома у супругов прошел обыск.

Следствие полагает, что Чекалина в период с июля 2020 года по июль 2022 года, будучи в статусе ИП и используя упрощенную систему налогообложения, которая допускает лимит доходов в 150 млн рублей в год, получала доход от проведения фитнес-марафонов в размере, существенно превышающем это ограничение.

По мнению следователей, блогер не хотела переходить на общую систему налогообложения и уплачивать соответствующие реальной прибыли налоги, поэтому наладила поступление доходов от своей деятельности на расчетные счета, открытые через ИП и принадлежащие ее близким. В результате Чекалина провела нелегальное «дробление бизнеса» и смогла избежать уплаты налогов на сумму, превышающую 300 млн рублей.