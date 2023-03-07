Около 30 тысяч жителей Владивостока остались без горячей воды и отопления из-за аварии

В результате прорыва теплотрассы во Владивостоке около 30 тыс. горожан остались без тепла и горячей воды. Об этом сообщается на сайте Приморской прокуратуры.

В региональном ведомстве подчеркнули, что последствия коммунальной аварии планируют устранить в течение дня.

В социальных сетях на страницах жителей города появились видеозаписи, где видно залитую водой проезжую часть рядом с площадью Луговой. Над дорогой поднялся пар.

«В результате порыва на участке теплотрассы в районе дома №3 по улице Ивановской во Владивостоке без теплоснабжения и горячего водоснабжения остались около 30 тысяч жителей...» — пояснили следователи.

Следственные действия в связи с аварией, повлекшей сбой в подаче ГВС и отопления, продолжаются.

Ранее свыше 20 домов остались без отопления в Новосибирске в результате обрушения части дома. На улице Линейная в городе после взрыва бытового газа произошло частичное обрушение двух подъездов пятиэтажного дома.