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РБК: топ-менеджер Газпромбанка Третьяк возглавит издательство учебников «Просвещение»

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Александр Кряжев/РИА Новости

Вице-президент Газпромбанка Наталья Третьяк назначена новым гендиректором крупнейшего издателя учебников в России группы «Просвещение», сообщает РБК, ссылаясь на источник и на само издательство.

В публикации говорится, что решение о назначении принял совет директоров АО «Просвещение». Председатель совета Игорь Шувалов, говоря о кадровой перестановке, отметил опыт Третьяк в системе образования и «солидный управленческий опыт».

Также в статье говорится, что Михаил Кожевников, который возглавлял группу с 2019-го, перешел на должность президента по стратегическому развитию.

Ранее сообщалось, что издательство «Просвещение» удалило упоминание о правозащитной организации Amnesty International из учебника по английскому языку серии «Starlight» («Звездный английский») для одиннадцатого класса.

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