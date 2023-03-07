РИА Новости: жители брянского села просят построить дорогу в объезд граничащей с Украиной

Жители села Брахлов в Брянской области, которое находится возле Украинской границы, просят власти построить им дорогу вместо той, что пролегает возле территории Украины. Информацию об этом сообщают РИА Новости.

По информации агентства, в настоящее время жители сел Брахлов и Любечане могут добраться с приграничной территории в Климово только по одной дороге, которую от территории Украины отделяют только ров и колючая проволока.

«Страшно ехать. Всегда есть такое беспокойство по этой дороге, что могут обстрелять, потому что лес находится буквально в пяти метрах на протяжении полутора километров», — приводятся слова местного жителя Анатолия Шакуна.

Он добавил, что можно проложить другую дорогу на село Чернооково, что обеспечило бы безопасность и доставку продуктов питания.

Другой местный житель Владимир Лишефай рассказал, что власти обещали закрыть опасную дорогу через Любечане еще полгода назад.

Ранее сообщалось, что в Государственной думе готовят законопроект об особом порядке проведения итоговой аттестации (ЕГЭ и ОГЭ) в приграничных регионах России.