На улице в Домодедово буйный мужчина нападал на людей с ножом

В Домодедово со стрельбой задержан буйный мужчина, вооруженный ножом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash и публикует кадры с места происшествия.

Мужчина с ножом нападал на людей в подмосковном Домодедово. В парке Ёлочки мужчина достал нож и ранил сотрудника ЧОП, рассказали очевидцы.

Затем дебошир выбежал на дорогу и бил по машинам.

Полицейские пытались его задержать мирно, но не вышло. Они открыли огонь — так им удалось задержать преступника.

Днем сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии задержали в подмосковном городе Домодедово мужчину в камуфляже, угрожавшего взорвать здание военкомата.