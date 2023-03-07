Аналитики спрогнозировали, что мужчины будут дарить на 8 Марта в 2023 году

Россияне все чаще приобретают подарки на мультибрендовых маркетплейсах, гаджеты давно обогнали по популярности книги, а домашнему ужину пары предпочитают доставку. Специалисты Коkос Group рассказали «Газете.Ru» о трендах при выборе подарков на 8 Марта.

Последние два года показали, что мужчины заказывают подарки своим вторым половинкам, мамам и сестрам на онлайн-маркетплейсах и чаще всего выбирают универсальные подарочные карты, хотя популярность этой категории снижается – в 2022 году на 30% реже, чем в 2021 году. В топ по популярности также входят гаджеты и бытовая техника, косметика, обучающие курсы, товары для дома и книги. При этом популярность книг в качестве подарка для девушек и женщин также снижается – в 2022 году на 21% меньше по сравнению с 2021 годом, в то время как набирает популярность доставка еды (в качестве праздничного ужина) – рост почти в 4 раза год к году.

Самыми дорогими подарками в последние годы были гаджеты, средний чек — 29589 руб. На товары для спорта и туристические поездки в качестве подарка мужчины тратят в среднем 19588 и 19126 рублей соответственно. Замыкает топ категория «товары для дома» со средним чеком в 17006 рублей.

«Мы ожидаем, что в этом году средний чек на покупку гаджетов к 8 Марта вырастет до 30-33 тысяч рублей. Исходя из событий 2022 года и конъюнктуры рынка, мы также предполагаем, что значительно вырастет средний чек в категории «автотовары». На подарки из категории «спорт» мужчины потратят примерно столько же, сколько и в прошлые годы, средний чек, возможно, вырастет, но незначительно — до 20 тыс. руб. На туристические поездки для своих дам мужчины потратят больше, в связи с ростом сезонного спроса на товары и услуги в сегменте. А вот спрос на товары для дома может значительно снизиться, так что, скорее всего, категория может потерять лидирующие позиции. А вот популярность ювелирных украшений продолжает расти, мы ожидаем рост среднего чека до 20-25 тыс. руб., учитывая общую положительную динамику в сегменте в 21 и 22 годах», — прокомментировал CEO Коkос Group Александр Шокуров.

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