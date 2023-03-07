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Исследование: женщины чаще мужчин копят с договором накопительного страхования жизни

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Global Look Press

Как выяснили аналитики СберСтрахование жизни накануне 8 Марта, россиянки копят с договором накопительного страхования жизни (НСЖ) чаще мужчин. В 2022 году они заключили 102 тыс. таких договоров из 162 тыс. — 63%. Об этом в компании рассказали «Газете.Ru».

Так, оказалось, что откладывать с НСЖ в 2022 году начали 41% поколения бумеров (1940–1964 г. р.), 32% поколения X (1965–1980 г. р.) и 21% миллениалов (1981–1996 г. р.). Эта картина незначительно варьируется в зависимости от пола. Так, среди миллениалов мужчины по доле оформленных договоров обогнали женщин лишь на 2 процентных пункта.

Как показало исследование, в среднем клиенты жизни рассчитывают с помощью НСЖ накопить 1,4 млн рублей. Женщины хотят отложить 1,1 млн рублей, мужчины — 1,7 млн.

Ранее стало известно, что спортсмены-мужчины страхуются в два раза чаще женщин.

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