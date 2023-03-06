«РБК»: Минцифры и ФСБ проверят сообщения об утечке биометрических данных россиян

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации не подтвердили утечку данных из Федерального государственного автономного учреждения (ФГАУ) НИИ «Восход». Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя ведомства.

По его словам, по данному поводу ведомство совместно с ФСБ проводит служебную проверку. В текущий момент факт утечки не подтвержден.

«Данные в сеть не выложены. Была зафиксирована аномальная активность, в том числе из внутренней сети предприятия. Данные хранятся в зашифрованном виде, ключ расшифровки хранится в Гознаке. Это в любом случае не позволит незаконно получить доступ к биометрическим данным», — рассказал собеседник издания.

Ранее Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на источник писал, что в НИИ «Восход» произошла утечка биометрических данных граждан России, Казахстана и Белоруссии.

До этого «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе Сбербанка, что распространяемая в сети информация о взломе его систем и утечке данных не соответствует действительности. Отмечается, что в интернете на хакерских ресурсах представлены различные данные, имеющие отношение к клиентам Сбербанка, которые в действительности являются компиляцией различных баз данных, полученных в результате ранних взломов компаний-подрядчиков дочерних компаний Сбера.