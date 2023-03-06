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Власти Мексики сообщили об обнаружении более 340 иностранных мигрантов в прицепе грузовика

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Depositphotos

Миграционная служба Мексики сообщила, что более 340 иностранных мигрантов были обнаружены в прицепе грузовика, брошенного неизвестными на дороге в штате Веракрус на востоке страны, передает ТАСС со ссылкой на заявление службы.

«Речь идет о 103 несовершеннолетних без сопровождающих лиц, преимущественно из Гватемалы... Кроме того, [в прицепе] находились 212 взрослых выходцев из Гватемалы, Гондураса, Сальвадора и Эквадора, а также еще 28 человек, следовавших вместе со своими семьями», — сказано в заявлении ведомства.

Отмечается, что совершеннолетних мигрантов передали в распоряжение сотрудников миграционной службы. Они могут подлежать депортации, если не докажут законность пребывания в Мексике.

По информации службы, с детьми работают представители регионального управления Национальной системы комплексного развития семей.

Ранее сообщалось, что в Мексике в штате Пуэбла перевернулся автобус с мигрантами, 17 человек погибли.

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