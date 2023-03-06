Житель Омска случайно напоил своего ребенка средством от накипи

В Омске 23-летний отец напоил своего ребенка средством для удаления накипи. Об этом сообщает Om1.ru.

Инцидент произошел 5 марта, когда мать оставила своего сына с отцом. Перед тем как выйти из дома, женщина засыпала в чайник средство против накипи, но не предупредила об этом своего мужа. Когда пришло время кормить ребенка, мужчина взял смесь и разбавил ее водой из чайника.

В результате мальчик получил отравление и химические ожоги. Благодаря своевременной помощи врачей, его жизни и здоровью ничто не угрожает.

Сейчас по факту случившегося организована доследственная проверка.

Ранее стало известно, что в Петербурге полуторогодовалый ребенок выпил жидкость для мытья полов и попал в реанимацию.