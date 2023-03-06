Дочь певца Сергея Крылова избила полицейского в тульском клубе

В Туле задержали 43-летнюю дочь певца Сергея Крылова, которая напала на сотрудника полиции в ночном клубе. Об этом сообщает Тульская пресса.

Инцидент произошел ранним утром 5 марта в заведении «Огонек». По данным источника, Каролина Крылова набросилась на правоохранителя и стала избивать его ногами.

Сейчас дочь певца находится в отделении полиции. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Отмечается, что ранее россиянка уже привлекала к себе внимание полиции. Летом 2022 года женщина на камеру занялась сексом на фоне православного храма в Зареченском районе Тулы.

Ранее стало известно, что В Волгограде задержали 25-летнюю женщину, которая ударила младенца и напала на сотрудников полиции.