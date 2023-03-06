Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Дочь певца Сергея Крылова избила полицейского в тульском клубе

close
100%
Каролина Крылова/VK

В Туле задержали 43-летнюю дочь певца Сергея Крылова, которая напала на сотрудника полиции в ночном клубе. Об этом сообщает Тульская пресса.

Инцидент произошел ранним утром 5 марта в заведении «Огонек». По данным источника, Каролина Крылова набросилась на правоохранителя и стала избивать его ногами.

Сейчас дочь певца находится в отделении полиции. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Отмечается, что ранее россиянка уже привлекала к себе внимание полиции. Летом 2022 года женщина на камеру занялась сексом на фоне православного храма в Зареченском районе Тулы.

Ранее стало известно, что В Волгограде задержали 25-летнюю женщину, которая ударила младенца и напала на сотрудников полиции.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть